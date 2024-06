Euro 2024, Spalletti prima di Italia-Albania: «Siamo giganti ed eroi. La playstation? Ci ho giocato anche io». Donnarumma:«Domani è già decisiva»

A poche ore dagli inizi degli Europei, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa insieme a Gianluigi Donnarumma, in occasione della vigilia della prima partita dell'Italia che farà il suo esordio sabato 15 giugno alle ore 21 al Westfalenstadion, a Dortmund, contro l'Albania. Il CT della nazionale visibilmente emozionato ha raccontato le sensazioni dei suoi ragazzi alla vigilia di questa gara e l'importanza di questa competizione: «Saremo i protagonisti del sogno di ciascun italiano che da bambino usciva da scuola col pallone e tornava a casa la sera sudato e con le ginocchia sbucciate. Per i nostri connazionali siamo eroi, giganti, metteremo tutto dentro la partita. Dobbiamo vedere che siamo di quel livello, non abbiamo timore di una partita di calcio. Ognuno dovrà avere la sua cassetta con gli attrezzi in cui svita e avvita quello che serve»

La conferenza di Luciano Spalletti

Mancano meno di 48 ore all'inizio degli Europei per gli azzurri e Luciano Spalletti ha già le idee chiare sull'approccio dei suoi ragazzi in questa competizione: «L'emozione è tanta, ma non porta tensione, è felicità, è un'emozione fantastica. La gara rappresenta varie insidie, Sylvinho è stato molto bravo a creare questa squadra e giochiamo contro giocatori che conoscono molto bene il nostro calcio e hanno qualità. Sono convinto che la nostra squadra riuscirà a far vedere cosa sa fare. Il calcio non riguarda solo gli undici in campo ma anche i 60 milioni di tifosi a cui chiediamo di giocare con noi»

«Saremo i protagonisti del sogno di ciascun italiano che da bambino usciva da scuola col pallone e tornava a casa la sera sudato e con le ginocchia sbucciate. Per i nostri connazionali siamo eroi, giganti, metteremo tutto dentro la partita. Dobbiamo vedere che siamo di quel livello, non abbiamo timore di una partita di calcio. Ognuno dovrà avere la sua cassetta con gli attrezzi in cui svita e avvita quello che serve»

«Noi possiamo anche giocare a tre dietro, ma sempre in modo offensivo. Ma possiamo giocare anche con due punte perché Scamacca e Retegui sono fortissimi e Raspadori può fare anche la sottopunta.

«Barella? Si ascoltano anche le sue sensazioni, ha già avuto un problemino simile e in quel caso ha sviluppato la gara che doveva fare. Ciò che conta è il parere dei medici perché i calciatori vogliono sempre giocare»

La conferenza di Donnarumma

Insieme al CT della nazionale, ha partecipato in conferenza stampa anche Gianluigi Donnarumma che nonostante la sua giovane età e diventato uno dei punti cardine di questa squadra: «Io leader? Lo spirito sarà lo stesso di tre anni fa, vogliamo rivivere notti magiche, la squadra è pronta e non ha bisogno dei miei consigli. Chi c'era già nel 2021 sarà cosa dire agli altri per arrivare fino in fondo. Insidie? Il gruppo è difficile e la gara con l'Albania rappresenta varie insidie. Loro sono rapidi e giocano bene, non possiamo dare il 70-80%. Loro sono veloci, rapidi in contropiede, noi sappiamo di poter vincere anche al 90' ma servirà equilibrio e compattezza»

«Io capitano? Non cambia nulla rispetto a tre anni fa, in questo gruppo ci sono vari leader. Io sono tra questi e cercherò di dare il massimo. Modulo? L'importante è come interpretare il ruolo e avere una squadra compatta e coesa che attacca e difende insieme. Se vinciamo domani mettiamo un mattoncino importante sulla qualificazione, lo sappiamo bene»

«Avere Buffon qui, che ha fatto la storia, ci aiuta tantissimo. La sua presenza è importante, saprà darmi i congisli giusti raccontando la sua estate 2006 che è diventata storia. Il delegato in campo per parlare con l'arbitro? Vicino all'area ci sarò io, poi lontano possono essere Jorginho o Barella»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Giugno 2024, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA