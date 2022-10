Lazio-Sturm Graz, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio va a caccia del primo posto nel girone di Europa League. Dopo lo scintillante successo al Franchi di Firenze, terzo 4-0 di fila in campionato, Maurizio Sarri cerca la seconda vittoria nel gruppo F per superare lo score di appena un punto nelle ultime due trasferte (in casa del Midjtylland e e dello Sturm Graz). Stasera all'Olimpico l'occasione per riscattare lo scialbo 0-0 contro gli austriaci e ribaltare un girone che mostra equilibrio: tutte le squadre sono ferme a quota 4 punti. Lo Sturm Graz è reduce dal successo di misura sul Tirol in campionato. In difesa Hysaj e Gila sono in rampa di lancio, mentre a centrocampo Basic scalpita per tornare dal 1'. In attacco si prevede la conferma del solito tridente. Gli ospiti cercano il colpaccio con un precedente favorevole: l'unica vittoria europea in cinque gare fuori casa contro squadre italiane è arrivata proprio ai danni dei biancocelesti nel dicembre 2002, l’ultima giocata in Italia dal club austriaco è terminata invece con una sconfitta per 1-0 (Juventus nell'agosto 2010).

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthrich, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Ajeti. All. Ilzer

Dove vedere Lazio-Sturm Graz

Il calcio d'inizio è fissato per le 21:00; la partita sarà trasmessa da Sky via satellite sui canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K) e 252 (Sky Sport), sul web tramite le piattaforme Sky Go e Now Tv e in chiaro su TV8. La gara sarà visibile in diretta streaming anche da Dazn per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sul sito del Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA