Europa League, i sorteggi dei sedicesimi dalle 13: gli avversari di Milan, Napoli e Roma

Europa League 2020-21, i sorteggi dei sedicesimi di finale: in diretta su Leggo scopriremo gli avversari di Milan, Napoli e Roma. Appuntamento alle ore 13 dal quartier generale della Uefa. Dopo la fase a gironi, il gioco si fa duro con l'ingresso delle squadre terze classificate nei gruppi di Chiampions League. Le italiane, che hanno tutte vinto il rispettivo girone, sono teste di serie e possono sperare in avversari abbordabili, ma occhio alle insidie dell'urna di Nyon.

Leggi anche > Champions League, diretta sorteggi degli ottavi alle 12: gli avversari di Juventus, Lazio e Atalanta

LE REGOLE Due gruppi distinti per le 32 squadre classificate: 16 teste di serie (le vincitrici dei gironi di Europa League e le quattro migliori terze classificate nei gironi di Champions League) e altrettante non teste di serie. Le squadre teste di serie, tra cui Milan, Napoli e Roma, giocheranno il ritorno in casa. Non sono possibili abbinamenti tra squadre della stessa nazione, tra squadre che si sono già incontrate nel girone e tra squadre russe ed ucraine.

GLI AVVERSARI DA EVITARE Per Milan, Napoli e Roma essere teste di serie è un grande vantaggio, ma non mancano le insidie. Napoli e Roma possono ad esempio incontrare il Lille che ha creato problemi al Milan, i rossoneri e i giallorossi possono incontrare la Real Sociedad che era nel gruppo del Napoli. Per le tre italiane, poi, più di qualche grattacapo può arrivare dal Benfica, dalla Stella Rossa di Dejan Stankovic e dal Salisburgo, ormai squadra 'esperta' di questa competizione.

LE DATE L'andata dei sedicesimi di finale di Europa League si terrà il 18 febbraio, il ritorno il 25 febbraio.

TESTE DI SERIE

Arsenal (ING)

Ajax (OLA)

Club Brugge (BEL)

Dinamo Zagabria (CRO)

Hoffenheim (GER)

Leicester (ING)

Leverkusen (GER)

Manchester United (ING)

Milan (ITA)

Napoli (ITA)

PSV Eindhoven (OLA)

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Tottenham (ING)

Villarreal (SPA)

NON TESTE DI SERIE

Anversa (BEL)

Benfica (POR)

Braga (POR)

Dinamo Kiev (UCR)

Granada (SPA)

Krasnodar (RUS)

Lille (FRA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Real Sociedad (SPA)

Salisburgo (AUT)

Slavia Praga (CZE)

Stella Rossa (SRB)

Wolfsberger (AUT)

Young Boys (SVI)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA