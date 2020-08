Europa League, il Siviglia conquista la finale: 2-1 al Manchester Utd. Stasera c'è Inter-Shakhtar

Il Siviglia si è qualificato per la finale dell'Europa League 2019-'20 battendo il Manchester United per 2-1 nella semifinale giocata questa sera al RheinEnergiestadion di Colonia. Queste le reti: nel pt 9' Bruno Fernandes (MU-rigore), 26' Suso; nel st 33' De Jong. Nella finale di venerdì 21, sempre al RheinEnergiestadion di Colonia, il Siviglia affronterà la vincente dell'altra semifinale, quella di domani fra Inter e Shakhtar Donetsk. L'Europa League si conferma il torneo del Siviglia, che ha già alzato la coppa al cielo per 5 volte. Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 23:14



