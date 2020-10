Pioli: «Milan aggressivo con il Rio Ave. In Portogallo prendidamoci il primo obiettivo»

Questa sera, ore 21 (diretta su Dazn), nella vicinissima Oporto va in scena l’ultimo atto (playoff) rossonero per accedere all’Europa League. Uscire con un risultato positivo dall’Estadio dos Arcos Vila do Conde significherebbe entrare nella fase a gironi, continuare l’avventura europea, portare a casa qualche milione di euro. «È il nostro primo obiettivo stagionale, non possiamo fallire». Stefano Pioli non si nasconde. Ma per riuscirci bisogna vincere. Testa al Rio Ave e a nient’altro. «Dobbiamo pensare solo a questa gara e solo dopo a quella con lo Spezia».

Insomma in Coppa, come in campionato, «conta l’approccio e la mentalità. Ci sono davanti 95 minuti in cui dare il massimo e ottenere il massimo».

Un’altra occasione di crescita per i rossoneri, squadra giovane che porta in Europa il marchio del Diavolo: «Il nome del Milan è una responsabilità in più». Ma nessun dubbio. «Deve esserlo, dovremo dimostrare le nostre qualità di fronte a una squadra che ha vinto due partite in trasferta e sconfitto il Besiktas, un avversario non semplice. Squadra tecnica e che prende buone posizioni, servirà una gara di livello».

Tatticamente Pioli svela che «proveremo ad essere aggressivi per togliere loro il fraseggio, ma servirà allo stesso tempo essere lucidi per capire quando si dovrà essere attendisti».

In Portogallo torna Rafael Leao («Potrà fare uno spezzone»), non ancora capitan Romagnoli: «Quando torneremo inizierà a fare qualcosa con il gruppo. La sosta sarà importante per lui per rientrare. Spero che sia così anche per Conti. Musacchio sta meglio, non so se sarà pronto dopo la sosta».

Sul mercato si cerca sempre un difensore che possa fare la differenza oggi ma anche domani. Ufficiale l’arrivo di Hauge fino al 2025. Come sta invece Ibrahimovic? «Ibra è dentro il gruppo in tutto e per tutto, nelle loro chat si stanno sentendo e stimolando, qui il leader sta diventando il gruppo, la voglia di stare insieme e di essere soddisfatti e felici delle proprie prestazioni».

Infine un pensiero anche per Lucas Paquetà. «Lo ringrazio per la sua disponibilità. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Qui ha trovato delle difficoltà, ma ha le qualità per fare bene. Deve credere in sè stesso». Appunto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 07:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA