Europa League, Milan ai supplementari contro il Rio Ave (1-1 al 90')

Si va ai tempi supplementari a Vila do Conde in Portogallo, dove si sta giocando Rio Ave-Milan, match valido per il passaggio alla fase ai giorni dell'Europa League. Il secondo tempo finisce sull'1-1, con il Milan in vantaggio al 51' dopo un avvio di partita spento e in affanno contro una squadra sulla carta più docile di quanto abbia poi effettivamente dimostrato in campo.Per i ragazzi di Pioli va a rete Alexis Saelemaekers, per quelli di Mario Silva, da poco alla panchina del club portoghese, Francisco Geraldes, che sorprende un pur ottimo Donnarumma poco sotto la traversa.