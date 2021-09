Europa League, Galatasaray-Lazio diretta LIVE alle 21. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Esordio europeo anche per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, e tutti gli strascichi che ne sono conseguiti soprattutto relativamente alla squalifica del tecnico toscano, mira a mettersi subito alle spalle questa parentesi negativa. Ma non sarà poi così semplice, perché di fronte, ad Istanbul, ci saranno i turchi del Galatasaray, squadra che non brilla più come nei fasti migliori che ma nasconde comunque qualche grossa insidia. Il match avrà inizio alle 18.45 al Türk Telekom Stadyumu e sarà diretto dal fischietto sloveno Matej Jug. Ecco le probabili formazioni.

Galatasaray-Lazio, le probabili formazioni

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Cicaldau, Morutan, Arturkoglu; Dervisoglu. All. Fatih Terim

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Escalante, Basic; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri

Dove vederla in tv e streaming

Galatasary-Lazio sarà visibile in diverse alternative: per quanto riguarda la tv, sarà visibile sui canali Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 o 482 del digitale terrestre) e su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Per quanto riguarda lo streaming, oltre che sulla piattaforma Sky Go, sarà fruibile anche sull'app di Dazn.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA