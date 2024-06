Euro 2024, i numeri di maglia dell'Italia: cosa hanno scelto i calciatori di Roma e Lazio

Tra pochi giorni cominciano gli Europei 2024, con i giocatori della varie rappresentative che scendono in campo per dare il via alla competizione. L'Italia ha completato il ritiro a Coverciano in vista dell'inizio delle partite, con il primo incontro che ci sarà il 15 con l'Albania, e Spalletti ha reso noti i 26 che comporranno la spedizione azzurra. Inoltre, proprio oggi sono pubblicati i numeri di maglia che i vari giocatori hanno scelto e che porteranno dietro le spalle per tutto il torneo della Uefa.

Italia, ecco i numeri di maglia

Con un comunicato ufficiale diffuso tramite il sito ufficiale, la Nazionale ha reso note le scelte dei calciatori che compongono la squadra. Quella più audace è stata compiuta da Lorenzo Pellegrini che ha deciso di indossare la numero 10 sulle spalle. Un numero importante, leggendario, sognato da tutti gli appassionati di calcio che hanno praticato questo sport. Passata per Totti, Baggio e Del Piero, il numero ora sarà per questa edizione degli europei del capitano della Roma. Mattia Zaccagni ha deciso di rimanere fedele al suo numero 20, indossato anche con la Lazio e con l'Hellas Verona. Bryan Cristante ha scelto la numero 16, meentre Gianluca Mancini la 17, con Stephan El Shaarawy chiude il gruppk dei "romani" con la 22.

La lista dei numeri di maglia dell'Italia

1 Gianluigi DONNARUMMA

2 Giovanni DI LORENZO

3 Federico DIMARCO

4 Alessandro BUONGIORNO

5 Riccardo CALAFIORI

6 Federico GATTI

7 Davide FRATTESI

8 JORGINHO

9 Gianluca SCAMACCA

10 Lorenzo PELLEGRINI

11 Giacomo RASPADORI

12 Guglielmo VICARIO

13 Matteo DARMIAN

14 Federico CHIESA

15 Raoul BELLANOVA

16 Bryan CRISTANTE

17 Gianluca MANCINI

18 Nicolò BARELLA

19 Mateo RETEGUI

20 Mattia ZACCAGNI

21 Nicolò FAGIOLI

22 Stephan EL SHAARAWY

23 Alessandro BASTONI

24 Andrea CAMBIASO

25 Michael FOLORUNSHO

26 Alex MERET

