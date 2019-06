Zinchenko fa lo "sbruffone" e bacia la giornalista durante l'intervista: polemica sul web Video

Un episodio singolare, che a molti ha ricordato il famosissimo bacio di Iker Casillas a Sara Carbonero dopo il trionfo della Spagna al Mondiale del 2010. Solo che la loro relazione era pubblica e sotto gli occhi di tutti, in questo caso invece qualcuno ha definito il gesto di Zinchenko

uno spettacolino da macho fuori luogo

, soprattutto perché ha messo in imbarazzo la giornalista che stava lavorando. Tanto che, ripreso il collegamento in studio, la biondissima Vlada si è coperta la faccia con la cartellina e ha accennato un sorriso.

Tra i due ci sarà anche del tenero (come dice qualche rumors) certo è che l'atteggiamento di, giovane giocatore ucraino in forza al Manchester City, davanti alle telecamere non è stato proprio il massimo della professionalità. Dopo aver battuto con la maglia della sua nazionale la Serbia per 5-0, nella gara valida per le qualificazioni a, il calciatore è stato intervistato dalla bella reporterLa giornalista gli stava rivolgendo qualche domanda quando - a sorpresa - Zinchenko non solo non ha risposto, ma ha fissato in silenzio la ragazza prima di tirarla verso di lui e baciarla senza preavviso in diretta. Il centrocampista ha poi lanciato uno sguardo fiero in camera e se n'è andato. Lasciando la reporter visibilmente imbarazzata.I due si conoscono abbastanza bene, come dimostrano alcune foto scattate fuori da contesti professionali e pubblicate sui social network, ma non hanno una relazione ufficiale. Chi ha visto la scena, in tv ma anche su Twitter e Facebook, ha comunque definito molesto e inappropriato l'atteggiamento del giocatore ventiduenne.