Euro 2020, Uefa irremovibile: «La sede della finale non cambia»

La Uefa non cambia idea. Le semifinali e la finale di Euro 2020 verranno disputate a Londra. Nonostante Draghi, Angela Merkel e Schinas, vicepresidente dell'Unione europea, avessero avanzato dubbi importanti sul giocare la fase finale dell'europeo nel Regno Unito, a causa della pandemia del Covid-19 con la sua variante Delta, l'Uefa è irremovibile sulla decisione presa.

«Tutte le ultime partite rimaste di Uefa Euro 2020 si svolgeranno secondo il programma previsto. Le misure di mitigazione attuate in ciascuna delle sedi ospitanti sono pienamente in linea con i regolamenti stabiliti dalle autorità sanitarie locali competenti». Questa la comunicazione ufficiale presa dalla Uefa in una nota chiudendo, così, ad ogni ipotesi di spostamento della finale del torneo per ragioni di sicurezza dovute ai contagi per coronavirus.

«Le decisioni finali riguardanti il numero dei tifosi che assistono alle partite e i requisiti di ingresso in ogni Paese ospitante e negli stadi ospitanti sono di competenza delle autorità locali competenti, e la Uefa segue rigorosamente queste misure».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 14:04

