Sui canali Sky tutte le 51 partite in diretta ed una vera full immersion nell'Europeo: presentato il palinsesto

«Portogallo-Francia potrebbe essere la finale dell'Europeo, anche se l'Italia ha tutte le caratteristiche e le possibilità per arrivare sino in fondo». Ha le idee chiare Alessandro Costacurta, cui è toccato l'“ingrato” compito di provare a fare un pronostico durante la conferenza stampa di presentazione del palinsesto Sky per Euro 2020. Sarà una vera e propria full immersion, che vedrà la tv di Comcast trasmettere in diretta (e in 4K HDR) tutte le 51 partite dall'11 giugno all'11 luglio (con anche Diretta Gol per le partite in contemporanea dell'ultima giornata della fase a gironi), con approfondimenti non stop dalla mattina presto sino a oltre la mezzanotte.

C'è grande attesa per il ritorno di un'estate azzurra, «con la maglietta e con la bandiera. Un patrimonio di tutti noi», ha detto Marzio Perrelli, executive vice president di Sky. Un'estate azzurra che, tra la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali del 2018 e il rinvio al 2021 di questo Europeo, manca ormai da cinque anni. Ovviamente grande attenzione sarà data alle sfide della squadra di Roberto Mancini, che nella migliore tradizione Sky (Mondiale 2006 docet) saranno commentate dalla coppia storica formata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Alessandro Bonan, Billy Costacurta, Paolo Condò, Sandro Piccinini, Fabio Capello e Gianluca Di Marzio saranno poi protagonisti nel pre e nel post partita.

Sarà l'Europeo della rinascita del ritorno del pubblico negli stadi, «assolutamente fondamentale anche per il racconto televisivo», ha sottolineato il direttore di Sky Sport Federico Ferri.

Sky garantirà la copertura dell’Italia in ogni minuto della giornata, sempre al seguito degli azzurri a cominciare da Coverciano. Sky Sport 24 cambierà la sua programmazione con un palinsesto speciale. La “giornata tipo” di Sky inizierà alle 8 del mattino con tutte le news e “Euromix” per rivivere il meglio della giornata precedente, poi dalle 10 si partirà con il buongiorno dalle città dell’Europeo con “Euro Today”, con Marina Presello, Roberta Noè e Davide Camicioli. Si proseguirà alle 13 con “L’Europa è servita”, sempre sul canale 200, con la conduzione di Cristiana Buonamano, che si alternerà con Vanessa Leonardi. Alle 15, la palla passerà a Sara Benci e al suo programma “Euro Pomeriggio”.

Anna Billò

Le gare delle 15 e delle 18 saranno accompagnate dagli studi pre e post gara con la conduzione alternata di Mario Giunta e Federica Lodi, mentre per le partite della sera, con fischio d’inizio alle 21, si avvicenderanno in studio Anna Billò e Leo Di Bello, prima di passare il testimone a “Calciomercato – L’Originale” (che compie 18 anni).

Il programma di Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Fayna, dal 7 giugno, ogni sera alle 23.45 (dalle 23 quando non ci saranno partite), chiuderà la lunga giornata calcistica con un occhio di riguardo al mercato dei giocatori protagonisti all'Europeo. Il mercato è stato anche protagonista della conferenza stampa, durante la quale Gianluca Di Marzio ha rilanciato la possibilità che Carlo Ancelotti torni sulla panchina del Real Madrid.

Sky allestirà uno spazio panoramico a Roma, in diretta dal Pincio, una postazione sempre operativa da Casa Azzurri e, per la fase finale, un corner a Londra con vista su Wembley.

Del Piero, Costacurta, Capello

Diverse saranno anche le produzioni originali che Sky lancerà durante Euro 2020. Tra queste l'immancabile “Sky Buffa Racconta”, dedicato da Federico Buffa al meraviglioso gol di Marco Van Basten all'Unione Sovietica nella finale di Euro 1988 a Monaco di Baviera. Non mancheranno poi l'“Uomo della Domenica. Discorso su due piedi. Azzurrando” di Giorgio Porrà sulla storia dell'Italia all'Europeo, nonché “Storie” di Matteo Marani, riguardante il Milan sul tetto del mondo nel 1969 un anno dopo il trionfo azzurro all'Europeo del 1968. Infine, nei tre episodi di “Mister Condò”, Paolo Condò rivivrà tre grandi partite dell'Italia all'Europeo attraverso le immagini e le voci di Francesco Toldo, Cesare Prandelli e Antonio Conte.

Fabio Caressa Beppe Bergomi

«Ci sono speranza e fiducia nel tuo lavoro. Ti auguro di fare meglio di quel che abbiamo fatto noi a livello di risultato con la Nazionale». Così l'ex tecnico dell'Inter ed ex ct azzurro in un videomessaggio per Roberto Mancini.

La sigla che accompagnerà tutto l'evento per Sky sarà la canzone "Sorriso grande", cantata da Alessandra Amoroso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA