Euro 2020, Sergio Mattarella sarà a Wembley per Italia-Inghilterra

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà nella tribuna autorità di Wembley per assistere alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Lo si apprende questa mattina da fonti del Quirinale.

Un tifoso speciale, dunque, per tifare gli Azzurri di Roberto Mancini nell'inferno inglese di Wembley. L'Italia andrà a caccia del secondo europeo della storia della Nazionale azzurra e Sergio Mattarella assisterà all'incontro come fecero due suoi illustri predecessori.

Nel 1982 Sandro Pertini, a Madrid, esultò alzandosi in piedi e con trasporto alla rete di Tardelli, mentre nel 2006 Giorgio Napolitano salutò il trionfo dell'Italia in modo molto composto alzando il pollice al cielo. Chissà come potrebbe reagire Sergio Mattarella ad un eventuale gol azzurro nella tana inglese. Nella finale dell'Europeo del 2000, persa contro la Francia, in tribuna per tifare gli azzurri c'era il presidente Carlo Azeglio Ciampi.

Sicura, sarà anche la presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina, mentre molto improbabile appare la presenza di Mario Draghi anche in virtù delle recenti prese di posizione sulle norme anti-covid.

