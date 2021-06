Euro 2020, le partite di lunedì 28 giugno: Spagna all'esame Croazia alle 18. Mbappé e la Francia contro la Svizzera

Ultimi due giorni di ottavi di finale a Euro 2020. Oggi, lunedì 28 giugno, tocca a Spagna e Francia raggiungere le altre big ai quarti. Alle ore 18 al Parken Stadium di Copenhagen sarà Croazia-Spagna, con gli iberici galvanizzati dal passaggio del turno, ottenuto battendo per 5-0 la Slovacchia. Ma il centrocampista Koke rimane con i piedi per terra: "Non c'è euforia dopo l'ultimo risultato. Abbiamo proseguito con la stessa tranquillità sulla quale abbiamo fatto affidamento in tutto il torneo. Avremmo preferito vincere il girone, ma non manca l'orgoglio o l'ambizione per la partita di domani".

Mentre l'interista Marcelo Brozović prova a spiegare la tattica della sua Croazia: "Sappiamo tutti che la Spagna è una grande squadra. Conosciamo i loro punti forti e le loro debolezze. Sono anni che praticano un gioco basato sul possesso palla. Dobbiamo limitare il loro spazio e prendere l'iniziativa. Penso che sarà una bellissima partita".

Alle ore 21 invece alla National Arena di Bucarest sarà la volta di Francia-Svizzera, con il ct transalpino Didier Deschamps che avverte i suoi: "Hanno punti di forza e sono capaci di cose buone. Non per niente sono 13esimi nella classifica FIFA. Questo è merito della squadra e del loro allenatore Petković, che ha fatto un ottimo lavoro nel suo periodo in carica. Sono una squadra completa. Hanno avuto una partita difficile contro l'Italia, ma restano un'ottima squadra europea. Non pensiamo che sarà facile". Mentre Granit Xhaka, capitano della Svizzera, ammette: "Conosco Pogba e Kanté dalla Premier League, sono consapevole delle qualità che hanno. Pogba è un giocatore che può decidere una partita da solo con le sue qualità. Kanté è un giocatore che sta bene senza palla, ma anche con la palla. Ma non dobbiamo concentrarci solo su questi due, hanno qualità diverse in squadra".

IL PROGRAMMA

Ore 18 – Croazia-Spagna: Sky

Ore 21 – Francia-Svizzera: Rai 1 e Sky

