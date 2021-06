Euro 2020, le partite di oggi, sabato 12 giugno: tocca al belgio di Lukaku e Mertens. Mancini osserva Galles-Svizzera

Dopo l'avvio con il 3-0 dell'Italia alla Turchia, prosegue il programma di Euro 2020. Si parte alle 15 con Galles-Svizzera, l'altra partita che riguarda il Girone A che vede impegnati gli azzurri di Roberto Mancini. Da una parte Gareth Bale che vuole portare il più avanti possibile la sua Nazionale, prima di quello che potrebbe essere il suo ritiro dal calcio giocato. Dall'altra invece la squadra dell'ex tecnico della Lazio Vladimir Petkovic, capitanata dal centrocampista Granit Xhaka, di proprietà dell'Arsenal, nelle ultime settimana sempre più insistentemente accostato alla Roma di Josè Mourinho.

Alle 18 sarà la volta dell'esordio del Gruppo B con Danimarca-Finlandia, con i padroni di casa che a Copenhagen proveranno a cominciare col piede giusto questa avventura. Capitano della selezione danese Simon Kjaer, tra i più positivi della stagione del Milan di Stefano Pioli, con oltre 100 presenze in Nazionale. Robin Lod, centrocampista finlandese, è fiducioso per la prima partita: "Mi aspetto che daremo tutto quello che abbiamo in campo, senza avere rimpianti su quello che sarebbe potuto succedere. Faremo del nostro meglio e vedremo dove ci porterà. Sono fiducioso che questa squadra possa realizzare qualcosa di grande".

A San Pietroburgo alle 21 chiude il programma, sempre per il Gruppo B, la sfida tra Belgio e Russia. Per i padroni di casa, allenati dal tecnico Stanislav Cherchesov, un esordio davvero proibitivo contro la squadra numero uno del ranking Fifa, le cui stelle sono Romelu Lukaku, mattatore con l'Inter quest'anno, e Dries Mertens, nuovo re di Napoli. Una Nazionale che vuole partire col botto per confermare i pronostici che la vedono favorita a Euro 2020 insieme alla Francia di Mbappé.

Sabato 12 giugno

Gruppo A: Galles – Svizzera (ore 15:00, Baku) Rai 1 e Sky

Gruppo B: Danimarca – Finlandia (ore 18:00, Copenaghen) Sky

Gruppo B: Belgio – Russia (ore 21:00, San Pietroburgo) Rai 1

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Giugno 2021, 07:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA