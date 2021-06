Italia, il ct Mancini: "Con la Rai fino in fondo". Ecco il palinsesto tv di Euro 2020

«È un momento che unisce tutta l’Italia, tutti faranno il tifo per noi. Sarà un mese importante per tutti. E vogliamo arrivare fino in fondo, insieme alla Rai». Così il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha voluto fare il suo augurio durante la presentazione del palinsesto per Euro 2020, che scatterà venerdì con Turchia-Italia allo stadio Olimpico di Roma.

«Quando c’è la maglia azzurra, l’Italia riesce ad unirsi - ha detto il presidente della Rai Marcello Foa -. Le imprese degli azzurri sono legate da sempre alla Rai. Un’Italia che esce dalla pandemia ha voglia di vivere delle emozioni. E il calcio può farlo. La Rai e la Nazionale sono un binomio fantastico. E vivremo questi europei con un impegno importante".

La Rai infatti trasmetterà 27 delle 51 partite, tra le quali tutte le gare della Nazionale azzurra, quattro ottavi di finale, i quattro quarti di finale, le due semifinali e la finale dell’11 luglio che si giocherà a Wembley. Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro racconteranno le partite dell’Italia, con gli interventi da bordocampo e le interviste di Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi, e una postazione supplementare di commento con Enrico Varriale e Claudio Marchisio: le altre coppie di telecronisti saranno quelle formate da Luca De Capitani e Manuel Pasqual, Stefano Bizzotto e Katia Serra, Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli, Giacomo Capuano e Bruno Giordano.

Tante le trasmissioni, come Notti Europee, in onda dall’Auditorium Rai del Foro Italico ogni sera al termine delle partite, con Marco Lollobrigida e Danielle Madam, la campionessa italiana di getto del peso, e con Alessandro “Spillo” Altobelli, Ana Aquiles, Domenico Marocchino, e Gianfranco Teotino come opinionisti.

Tutte le partite, con gli approfondimenti, le interviste esclusive dal ritiro della Nazionale, e molti contenuti originali saranno disponibili su RaiPlay e sui portali web di Rai Sport e di Rai1. Mentre su Radio1 e Radio1 Sport, Euro2020 diventerà Tutto l’Europeo minuto per minuto, con le radiocronache in diretta di tutte le partite

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 15:51

