Euro 2020, Mancini all'attacco: «Giocare con pochi tifosi di Italia e Spagna è molto ingiusto»

Alla vigilia della semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, Roberto Mancini ha espresso il suo parere sulla decisione di giocare in Inghilterra. Il ct della Nazionale italiana commenta la decisione dell'Uefa, presa a causa delle restrizioni legate al Covid-19 imposte dai due stati di appartenenza.

«E' ingiusto giocare una partita così importante, tra due Nazionali ricche di storia, senza che ci siano molti tifosi delle due squadre». Italia e Spagna giocheranno la semifinale di Euro 2020 a Wembley, Londra, in uno stadio pieno soprattutto di tifosi inglesi. «E' una cosa ingiusta, sinceramente. Comunque meglio giocare davanti al pubblico piuttosto che giocare con poche persone. Credo sia la cosa più bella dello sport, del calcio, degli spettatori in generale. Non avere, però, la metà dei tifosi italiani e metà dei tifosi spagnoli è molto ingiusto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 16:33

