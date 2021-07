Euro 2020, la lettera ricevuta dall'ambasciata italiana a Londra: «Bastardi, avete truccato la finale»

Euro 2020, it's (not) coming home e agli inglesi brucia ancora aver perso la finale in casa. Solo che, in alcuni casi, gli strascichi di Italia-Inghilterra possono essere esilaranti e coinvolgere, addirittura, l'ambasciata italiana a Londra. Lo dimostra una lettera ricevuta e poi pubblicata su Twitter da Alessandro Motta, vicecapo della missione diplomatica italiana nel Regno Unito.

Leggi anche > Accoltella 16 gatti uccidendone 9: 5 anni di reclusione al Killer dei felini

Il contenuto della lettera è una serie incredibile di insulti e recriminazioni per il risultato della finale dell'Europeo. «F******i, sporchi bastardi, quella partita è stata f********e truccata, voi c******i avete vinto con la violenza, l'inganno e l'intimidazione; voi s*****i non sapete fare un gioco corretto, noi abbiamo perso con onore e voi f*****i p*******i non sapete neanche il significato di questa parola» - si legge nel testo - «Siete solo un mucchio di f*****i teppisti, ecco cos'è la vostra f*****a squadra, non sono in grado neanche di mettere piede in un campo di calcio... F*****o loro e f*****o voi!».

“#FairPlay is a worldwide understood concept, which found its origins in modern sport in Great Britain…” 🤣#Euro2020 pic.twitter.com/2Eg2OZQCtt — Alessandro Motta (@MottaIT) July 29, 2021

Il diplomatico italiano, spiazzato ma tutto sommato divertito, ha pubblicato una foto della lettera ricevuta, ironizzando non poco (con tanto di risata finale) sul tifoso che l'ha scritta e inviata in ambasciata: «Il fair play è un concetto conosciuto in tutto il mondo, che trova le sue origini nello sport moderno della Gran Bretagna...».

Well, that letter certainly never came from Scotland! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🤝🇮🇹 — R@ymøñd 🍷 (@RaymondSouthorn) July 29, 2021

Non mancano i commenti ironici, come quello di un utente scozzese: «Be', quella lettera sicuramente non è stata spedita dalla Scozia». Ma anche risposte molto stizzite, come quella di un tifoso inglese che ha commentato: «Ma almeno non abbiamo cacciato i giocatori italiani nel nostro campionato, come avete fatto voi nel 2002». Il riferimento è al sudcoreano Ahn Jung-hwan, che militava nel Perugia e si vide rescindere il contratto dopo aver eliminato l'Italia ai Mondiali in patria. A quel commento ha replicato un tifoso italiano: «Voi invece avete fatto insulti razzisti ai vostri giocatori neri, decisamente meglio!».

Instead you just racially abused and attacked your black players. Much better 👍 — alex (@alex50290772) July 29, 2021

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA