Euro 2020, le partite di mercoledì 23 giugno: la Spagna trema, il Portogallo di CR7 rischia con la Francia

Con oggi, mercoledì 23 giugno, si chiude la fase a Gironi di Euro 2020. Ben 4 le partite in programma, dove si decideranno le sorti dei Gruppi E ed F.

Si parte alle ore 18 con il Gruppo E, con Slovacchia-Spagna a Siviglia. La Nazionale di Luis Enrique, terza nel girone con soli due punti, deve necessariamente vincere per garantirsi la qualificazione agli ottavi di finale. O il rischio è quello di un flop clamoroso. "È logico che mi preoccupi del fatto che meritiamo risultati migliori ma non li otteniamo - ha detto il tecnico alla vigilia -. Sono concentrato sulla motivazione dei miei giocatori. Sento che quando otterremo la nostra prima vittoria il nostro livello salirà alla versione migliore. Noi allenatori comprendiamo perfettamente il fatto che viviamo di risultati. E cosa significa non raggiungere i tuoi obiettivi. Spero che stasera non saremo solo negli ottavi, ma come vincitori del girone. In questo momento accetterò le critiche". Ma il capitano slovacco, l'ex napoletano Marek Hamsik, avvisa la Roja: "Tutte le squadre del nostro girone sono ancora in corsa, quindi abbiamo una grande possibilità di passare il turno. Abbiamo sorpreso la Spagna sette anni fa e sogno che accada di nuovo, nel calcio non si sa mai".

Alla stessa ora a San Pietroburgo sarà la volta di Svezia-Polonia, con gli scandinavi per ora in testa, mentre i polacchi sono ultimi del girone. E il portiere della Juventus Wojciech Szczęsny sa benissimo qual è l'obiettivo della sua Nazionale: "Dobbiamo segnare. Mentalmente, è abbastanza facile quando sai che devi vincere la partita. Non c'è bisogno di speculare. Quindi l'approccio mentale a una partita del genere è molto più semplice perché non si lasciano energie per gli ultimi minuti o per la partita successiva. Giochi per la tua vita e penso che questo possa aiutarci".

Alle ore 21 invece sarà la volta del Gruppo F. A Monaco di Baviera Germania-Ungheria, con i ragazzi di Joachim Löw che rischiano seriamente e per questo devono portare a casa la vittoria contro la Nazionale di Marco Rossi, reduce dall'incredibile 1-1 contro i campioni del mondo della Francia. Marco Rossi, ct ungherese, sogna l'ennesima impresa: "Visto che siamo qui al luna park, anche noi vogliamo giocare; vogliamo fare bene, ma dobbiamo anche tenere i piedi per terra. Speriamo di portare a termine l'impresa".

A Budapest invece Portogallo-Francia, con Cristiano Ronaldo e compagni a pari punti con la Germania al secondo posto ma dietro ai tedeschi a causa dello scontro diretto. "Abbiamo analizzato la partita con la Germania e siamo giunti alla conclusione che non abbiamo giocato con lo stile portoghese - ha detto il ct Fernando Santos -. Qualcosa non va se una squadra che ha subìto tre gol in un solo match solamente una volta in 58 partite, ne subisce quattro per la prima volta. Bisogna sia attaccare che difendere bene".

IL PROGRAMMA TV

Ore 18

Slovacchia-Spagna – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Svezia-Polonia – SKY SPORT (canale 253 satellite)

Ore 21

Portogallo-Francia – RAI UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Germania-Ungheria – SKY SPORT (canale 253 satellite)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 10:42

