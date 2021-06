Euro 2020, la top 10 dei calciatori azzurri on line

La Nazionale Italiana, arrivata ai quarti di finale dell'Europeo di calcio, sta suscitando molto interesse, sia per i tifosi e addetti ai lavori che per i supporter occasionali. Se prima del fischio dell’11 giugno, avevamo una vaga idea dei volti dei nostri ragazzi, oggi grazie ad internet stiamo conoscendo meglio tutto loro. Semrus, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, ha analizzato le ricerche fatte in rete dagli utenti italiani, evidenziando come sia cambiato l’interesse degli utenti nei confronti dei calciatori della nazionale, ora ai quarti di finale, da prima della competizione ad oggi.

Nel dettaglio, è interessante sapere che nella top ten degli azzurri più cercati su internet, il più popolare è indubbiamente Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan: le ricerche online sul giovane portiere campano sono aumentate del 58% nella prima settimana presa in considerazione e del 132% nella seconda. Al secondo posto, si trova invece Lorenzo Insigne: 135.000 click a marzo, 110.000 ed aprile e 90.500 a maggio. A giugno, le sue ricerche sono aumentate del 55% salvo poi scendere, registrando un 34%. Nicola Barella, centrocampista dell’Inter si piazza al terzo posto mentre il capitano Giorgio Chiellini, al quarto: a giugno ha visto crescere l’attenzione nei suoi confronti del 48% per poi salire ancora di più (al 140%) nei sette giorni successivi.

Quinto posto a Federico Chiesa che in due mesi è passato da un timido 2% di interesse al 353%, complici anche i media, che lo hanno decretato il miglior giocatore durante la sfida contro il Galles. Sesto posto per il trentunenne attaccante della Lazio Ciro Immobile, con circa 70.000 ricerche di media nel trimestre aprile/maggio 2021 e un andamento che, a giugno, lo porta a registrare una crescita del 490%. Federico Bernardeschi si piazza al settimo posto, con una media di 65.000 click, mentre Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, arriva ottavo, toccando l’apice di interesse in rete ad aprile, con 90.500 click. Manuel Locatelli, invece, al nono posto, vanta una media di 70.000 ricerche, con una crescita del 90% nella seconda settimana di giugno e un picco nella terza. Matteo Pessina si aggiudica il decimo posto grazie a una media di circa 35.000 click nel trimestre precampionato. L’attenzione nei suoi confronti scende nella prima settimana analizzata di giugno (-67%) per poi crescere nei sette giorni successivi del 167%. Il ventiquatrenne dell’Atalanta era stato inizialmente escluso dalla lista dei 26 convocati, salvo poi regalare alla Nazionale il suo goal contro il Galles e quello della vittoria contro l’Austria.

