Calcio, Finlandia-Grecia 1-0 e Bosnia-Liechtenstein 5-0

La Finlandia, avversaria degli azzurri domenica sera a Tampere, vince in casa contro la Grecia (1-0) e si tiene stretto il secondo posto nel gruppo J dietro all'Italia, con 12 punti raccolti su 15 a disposizione. Sufficiente, per il successo, il rigore trasformato da Pukki. Torna al successo la Bosnia che supera il Liechtenstein (5-0) a Zenica e sale al 3° posto con 7 punti, scavalcando l'Armenia:G ojak, doppietta, ha aperto e chiuso il match, le altre reti di Duljevic, Dzeko e Visca.



ALTRI RISULTATI

Gruppo D: Irlanda-Svizzera 1-1, reti di Schar (S), McGoldrick (I); Gibilterra-Danimarca 0-6, con doppiette di Eriksen (uno dei 2 gol su rigore) e Gytkjaer, più gol di Skov, e Delaney. Gruppo F: Romania-Spagna 1-2, con rigore di Ramos (S) prima delle reti di Paco Alcacer (S) e Andone (R); Far Oer-Svezia 0-4, con doppietta di Isak e a seguire i gol di Lindelof e Quaison; Norvegia-Malta 2-0, con la rete di Berge e il rigore di King. Gruppo G: Isreale-Macedonia del Nord 1-1, con gol di Zahavi (I) e Ademi (M). Giovedì 5 Settembre 2019, 23:13







