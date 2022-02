Eriksen riparla del suo arresto cardiaco in campo: «Dopo due giorni ho capito che sarei tornato a giocare»

Christian Eriksen ha detto che sapeva che avrebbe giocato di nuovo a calcio solo due giorni dopo aver subito l'arresto cardiaco. Eriksen è crollato in campo al Parken Stadium a giugno durante la partita del girone dei Campionati Europei della Danimarca contro la Finlandia. Durante il tragitto verso l'ospedale di Copenaghen, ha detto a sua moglie Sabrina che probabilmente non avrebbe mai più giocato a calcio. Tuttavia, tutto è cambiato rapidamente.

Il 29enne è stato dotato di un defibrillatore cardioverter impiantabile (ICD) pochi giorni dopo il collasso e i medici gli hanno dato la speranza che potesse giocare di nuovo. Eriksen non ha potuto continuare la sua carriera con l'Inter a causa delle regole in Italia riguardanti gli atleti dotati del dispositivo. Ma dopo che il centrocampista danese ha completato le relative valutazioni mediche, è stato in grado di firmare per il Brentford nell'ultima giornata della finestra di mercato di gennaio.

Parlando per la prima volta ai canali mediatici del club, ha detto: «Sulla strada per l'ospedale ho detto a Sabrina che potevo anche lasciare i miei scarpini qui. È cambiato due giorni dopo. Ho riconosciuto cosa mi era successo più tardi quella notte e nei giorni successivi. Poi sono iniziati tutti i test e tutte le conoscenze hanno iniziato ad arrivare e tutte le domande sono state poste 'Posso farlo? Posso farlo?' e ascolta i dottori. Poi dopo è lentamente decollato in modo tale da poter fare i test con un medico lungo la strada, posso tornare lentamente a giocare a calcio».

«Ci sono stati molti test per vedere come aveva reagito di nuovo il cuore all'allenamento fisico e per fortuna non è uscito nulla e tutto è andato bene. Quindi, ogni mese potevo spingerlo e poi potevo giocare. Ma il fatto era sentire dai medici che anche con un ICD non ci sono limiti, dipende solo dalla diagnosi e da come ci si sente -ha aggiunto il centrocampista-. Ho dovuto essere paziente, ma mi sono fidato del mio allenatore e del mio medico e ho seguito il piano che avevano fatto e questo mi ha reso a mio agio e rilassato al riguardo: tornare alla normalità. Ma la normalità per me doveva cambiare».

Eriksen è stato fuori dal calcio dall'incidente a Euro 2020 la scorsa estate. Da allora, il nazionale con 109 presenze si è allenato con l'ex squadra OB dell'accademia e ha anche trascorso del tempo con la squadra giovanile dell'Ajax mentre riprendeva la sua forma fisica. «È il periodo più lungo che ho passato senza giocare a calcio, di gran lunga», ha detto Eriksen. «Sono stato fortunato a non aver avuto infortuni davvero. Stare senza calcio per sei o sette mesi è un tempo molto lungo. È stato molto difficile. Devi lasciarlo guarire e non fare nulla e poi ho iniziato il programma di riabilitazione. Poi ho toccato un pallone e sono sceso su un campo da calcio, annusato l'erba, indossato le scarpe da calcio, poi tutto è iniziato a tornare. L'emozione di essere allo stadio e stare con la squadra. Per quanto riguarda le condizioni e la forza sono in un'ottima condizione, è solo il tocco calcistico che deve tornare e prendere velocità. Vedremo come reagirà il mio corpo ma mi sento molto bene».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 09:31

