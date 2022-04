Eriksen è rinato, ancora in gol: il suo Brentford stravince 4-1 in casa del Chelsea

Christian Eriksen sempre più inarrestabile a poche settimane dal suo ritorno in campo. Il centrocampista danese ex Inter, ora al Brentford, è stato tra i protagonisti della clamorosa vittoria dei suoi sul campo del Chelsea. A Stamford Bridge, infatti, il Brentford si è imposto per 4-1, con il danese entrato ancora una volta nel tabellino dei marcatori.

Dopo due gol in altrettante partite in nazionale, Christian Eriksen ha guidato i suoi in una vittoria altisonante e dall'importanza decisiva per la classifica. A neanche dieci mesi dall'attacco cardiaco che rischiò di ucciderlo alla prima partita degli Europei, Christian Eriksen può tornare a sentirsi calciatore. E che calciatore. Dopo un primo tempo a reti inviolate, il Chelsea era passato al 3' della ripresa con l'ex romanista Rüdiger, ma poi il Brentford ha completato una clamorosa rimonta: gol di Janelt, poi proprio Eriksen, ancora Janelt e Wissa a 3' dal 90' a fissare il risultato finale sull'1-4.

Il centrocampista danese ha finalizzato, agevolmente, un'efficace azione di contropiede dei suoi. Il Chelsea, nonostante abbia una partita da recuperare rispetto a Manchester City e Liverpool, con la sconfitta odierna e le contemporanee vittorie dei Citizens e dei Reds, dice ufficialmente addio a ogni tentativo di rimonta: la lotta per il titolo resta a due, con i londinesi che ora devono difendere il piazzamento in Champions. Per il Brentford, invece, la vittoria di oggi è un passo cruciale verso la salvezza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 18:49

