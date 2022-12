Argentina campione, L'Equipe fa scoppiare il caso: «Il gol del 3-2 di Messi era da annullare». Ecco perché

di Redazione web

Stando a quanto scrive il quotidiano francese L'Equipe, il secondo gol di Leo Messi nella finale dei Mondiali in Qatar contro la Francia, sarebbe stato da annullare. Il giornale ha riportato le proteste dei tifosi sui social che hanno fatto notare l'invasione di campo della panchina argentina ancora prima che Messi battesse il rigore.

Il caso della finale dei Mondiale

I Mondiali in Qatar 2022 sono ufficialmente terminati: la vittoria finale se l'è aggiudicata l'Argentina guidata dal CT Scaloni. Nonostante oramai non si possa più fare nulla, i tifosi francesi hanno fatto circolare sui social una foto che ritrae il momento in cui Messi segna il secondo gol.

L'argentino è andato a segno su rigore ma ancora prima che calciasse il pallone, la panchina albiceleste si è riversata in campo per festeggiare.

Gol da annullare

Secondo i francesi e stando a quanto riporta L'Equipe, il rigore sarebbe stato da ribattere per le condizioni non ottimali in cui si è realizzata l'azione. Quando Messi ha battuto il penalty ha portato i suoi sul 2-0 perché nel primo tempo si è vista una Francia irriconoscibile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 15:42

