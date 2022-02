Lazio, nervi tesi Sarri-Tare: è calato il grande freddo

La sbandata di San Siro ha lasciato il segno. Il giorno dopo il pesante 4-0 rimediato a San Siro in Coppa Italia contro il Milan, volato in semifinale, il morale a Formello è sotto i tacchi. C'è delusione e non potrebbe essere altrimenti anche perché la Coppa poteva essere un salvagente per una stagione che si preannuncia complicata. Sarà un febbraio decisivo per il futuro della Lazio sia dentro che fuori dal campo. Il deludente mercato ha rimesso in discussione il rapporto Sarri-Tare.

Tra i due non c'è mai stato feeling, a Formello si fanno sempre più insistenti le voci di una insanabile incompatibilità tra i due che sono entrambi finiti sul banco degli imputati: a questo punto Lotito a fine stagione dovrà scegliere su chi puntare. Lo sbandierato rinnovo dell'allenatore fatto dal patron biancoceleste a Natale, dunque, non è più così imminente come sembrava, saranno le strategie a fare la differenza. «Sarri è una priorità» ha giurato il diesse che però avrebbe avuto diverse discussioni proprio con l'allenatore sul mercato.



Domani intanto arriva all'Olimpico il Bologna di Miha: gara da vincere per restare agganciati al treno Europa, giovedì i playoff di Europa League, buone notizie per Sarri arrivano da Immobile: la botta alla caviglia ddl capitano è meno grave del previsto, nessun esame di controllo sarà la seduta di oggi a sciogliere ogni dubbio.

