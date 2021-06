Enrico Ruggeri, esordio in campionato a 64 anni: «Record mondiale battuto». E con lui un eroe del triplete interista

«Un pomeriggio che non dimenticherò. Grazie al mio presidente Paolo Pradella, al mister Filippo Damini, grazie a tutti i ragazzi della squadra». Così Enrico Ruggeri, all'età di 64 anni, ha commentato il suo debutto ieri nel calcio professionistico, in serie D, con il Sona, formazione della provincia di Verona, che schiera un altro grande nome (del calcio vero): il brasiliano Maicon, uno dei protagonisti del triplete interista. «Record mondiale battuto. Grazie di cuore a tutto il Sona Calcio» scrive su twitter Ruggeri, che oggi è il calciatore più anziano ad aver esordito in un campionato nazionale.

«Affetto e pazienza nei confronti di uno strano debuttante. Con l'aiuto di tutto il Sona ho battuto un record mondiale» ha aggiunto Enrico Ruggeri, da sempre grande appassionato di calcio e fondatore della Nazionale Cantanti. Non è stato tuttavia un debutto vincente: il Sona, già salvo in campionato, ha perso con i lombardi della Tritium per 1-0. In tribuna ad assistere alla prestazione del cantante-calciatore, c'era anche un altro ex interista Andreas Brehme.

Ha vinto battaglie in campo e recentemente anche nella vita.

