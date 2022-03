Altro pareggio per l'Empoli di Andreazzoli, che non vince ormai da metà dicembre, quando espugnò il Maradona di Napoli: contro l'Hellas Verona di Igor Tudor, i toscani non vanno oltre l'1-1, con gol di Di Francesco nel primo tempo, a cui ha risposto Cancellieri nella ripresa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Marzo 2022, 16:56

