Empoli-Napoli, dalle 19.00 La Diretta Ancelotti lancia Younes dal 1'

Ultimo aggiornamento: 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Empoli chiude questa sera nella partita del Castellani contro il Napoli una 4 giorni infernale, che ha visto i toscani affrontare la capolista Juventus sabato scorso a Torino e uscire dignitosamente sconfitti di misura dal campo della squadra più forte d'Italia. I partenopei, saldamente secondi in graduatoria, affrontano questa nuova trasferta con l'obiettivo di tornare in Campania con altri 3 punti da aggiungere a quelli già conquistati domenica scorsa sul campo della Roma.LE FORMAZIONI:EMPOLI:NAPOLI:Mister Andreazzoli ha totalizzato 7 punti in 3 partite giocate al Castellani dopo il suo ritorno sulla panchina dei toscani in sostituzione di Iachini: le due vittorie su Sassuolo e Frosinone inframmezzate dallo spettacolare pareggio per 3-3 col Parma; Napoli corsaro già 8 volte su 14 incontri nel torneo in corso, negli altri 6 match 3 pareggi ed altrettante sconfitte, con 23 reti segnate (quarto miglior attacco da trasferta dopo Atalanta, Sampdoria e Juventus) e 13 subite.