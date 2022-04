Figuraccia Napoli: prende tre gol in 8 minuti e si fa ribaltare dall'Empoli. Gli azzurri in vantaggio per 2-0 perdono 3-2 ed escono definitivamente fuori dalla corsa scudetto nel peggior modo possiile. Ora c'è solo da blindare il posto in Champions League nelle ultime quattro giornate. Una sconfitta incredibile: il Napoli dal 1942 non perdeva una partita da due reti di vantaggio, mentre l'Empoli ci riesce per la prima volta da quando gioca in serie A.

La squadra di Spalletti fa un autentico harakiri negli ultimi dieci minuti con errori a ripetizione e sprecando il doppio vantaggio firmato da Mertens e Insigne. Il gol dell'1-2 di Henderson nasce da un'ingenuità di Malcuit che perde palla in uscita, quello del pari di Pinamonti per una papera clamorosa di Meret che rinvia sui piedi dell'attaccante e con il pallone che finisce in porta e la terza rete dell'attaccante dell'Empoli da contropiede con il Napoli tutto sbilanciato in avanti.

Gli errori

Un brutto Napoli a Empoli anche nel primo tempo chiuso in vantaggio con il gol di Mertens all'ultimo minuto. Ma a parte la rete la squadra di Spalletti non è riuscita a costruire nient'altro di pericoloso e ha invece rischiato di subire reti in diverse occasioni. L'unico guizzo nei primi 45 minuti proprio del belga schierato dal primo minuto insieme a Osimhen con Lozano e Insigne sulle fasce.

Una squadra a trazione offensiva con il tecnico tocano che ha deciso di schierare insieme il centravanti nigeriano e l'attaccante belga. In avvio di ripresa il raddoppio di Insigne servito da Anguissa che fa la cosa migliore della partita per il resto sotto tono: perfetto il diagonale di sinistro del capitano che arriva a quota 121 in maglia azzurra agganciando Hamsik.

Poi in vantaggio di due reti e con la partita apparentemente in controllo il Napoli crolla incredibilmente nel finale commettendo una serie incredibile di errori. Si spegne la luce e il black out degli azzurri è pagato a prezzo carissimo con l'Empoli capace di ribaltare il match e che si conferma autentica bestia nera del Napoli dopo la vittoria dell'andata allo stadio Maradona per 1-0 con gol di Caputo. E stadio Castellani che si conferma tabù: il Napoli ha vinto una solta volta per 3-2 il 19 marzo 2017.

Empoli (4-3-1-2)

Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi (16’ st Cacace); Zurkowski, Asllani (25’ st Stulac), Bandinelli (16’ st Henderson); Verre (21’ st Bajrami); Cutrone (21’ st Di Francesco), Pinamonti.

In panchina: 1 Ujkani, 6 Romagnoli, 15 Benassi, 16 Fazzini, 19 La Mantia, 20 Fiamozzi, 34 Ismajli. All. Andreazzoli.

Napoli (4-2-3-1)

Meret; Zanoli (1’ st Malcuit), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (23’ st Zielinski), Mertens (32’ st Politano), Insigne (40’ st Ounas); Osimhen.

In panchina: 12 Marfella, 25 Ospina, 3 Tuanzebe, 4 Demme, 21 Politano, 37 Petagna, 80 Barba. All. Spalletti.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Reti: 44’ pt Mertens, 8’ st Insigne, 35’ st Henderson, 38’ e 43’ st Pinamonti.

Note: ammoniti Bandinelli e Zanoli per gioco falloso; Stojanovic e Pinamonti per comportamento non regolamentare. Calci d'angolo: 10-6 Empoli. Recuperi: 1’ pt e 6’ st. Spettatori: 10.245 (abbonati 2.858) con incasso 213.217 euro (quota abbonati 32.398).

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Aprile 2022, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA