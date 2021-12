Empoli-Milan, le pagelle: Kessie decisivo, Messias delude

Il Milan vince 4-2 a Empoli, le pagelle rossonere

MAIGNAN 6,5 Colpevole sulla rete di Bajrami, decisivo sulla conclusione di Pinamonti che lo infila solo dagli undici metri

FLORENZI 6 Dal cappello di Babbo Natale tira fuori una punizione perfetta. Palla lenta, tagliata con il detro, lontanissima da Vicario. (30’ st Kalulu 6: Si spinge fino all’area avversaria in cerca di fortuna e dietro non sbaglia mai niente)

TOMORI 6 Sbaglia su Pinamonti e non solo. Piccoli errori e chiusure decisive nel menù di Fikayo che continua a essere il migliore dei quattro là dietro…

ROMAGNOLI 6 Tra Bairami, Pinamonti e pure Cutrone, Alessio passa una difficile serata

THEO HERNANDEZ 6 Segna un gol pieno di rabbia. Il suo rientro si sente anche se non fa una grandissima partita. Sempre meglio di Ballo-Tourè

KESSIE 7,5 Due reti che valgono tanto. Valgono per la classifica rossonera e per un rinnovo sempre più difficile da raggiungere alle cifre imposte da Casa Milan.

TONALI 6 Fa il difensore aggiunto fino a quando tiene il fiato. Lo fa in una partita dove il Milan gioca poco e male, dove non riesce a fare la partita… (30’ st Bakayoko 5: Si conferma un acquisto sbagliato e pure dannoso)

BENNACER 5 Probabilmente non giocherebbe titolare nell’Empoli di oggi (36’ st Krunic ng)

SAELEMAEKER 6 Fa cose buone ma anche cose meno belle. Per Pioli è un jolly su cui puntare ogni volta che c’è bisogno di ripartire

GIROUD 6 Non segna, non ci va nemmeno mai vicino. Ma serve un assist per il primo gol di Kessie e fa la boa là davanti un po’ per tutti nel tentativo di aprire gli spazi per i suoi compagni. E il Milan ne fa quattro…

MESSIAS 5 La favola rossonera sbaglia ancora partita, proprio come con il Napoli (36’ st Brahim Diaz ng)

PIOLI 7 Finisce il girone di andata da secondo. Da solo. Solo dietro l’Inter la squadra oggettivamente più forte del suo Milan. Un Milan che a Empoli s’impone di forza. Soffre, resiste, anche con un po’ di fortuna, poi quando schiaccia il piede sull’acceleratore trova la vittoria numero tredici in questo campionato. E ora buon Natale, buon anno. Alla ripresa c’è la Special Roma di Mou…

