L'Empoli ammazzagrandi ospita la Juventus già battuta all'andata. Ma adesso sono cambiate molte cose: i bianconeri stanno marciando verso la zona Champions e hanno trovato ritmo, mentre i padroni di casa sembrano avere il primo momento di difficoltà nel corso di un grande campionato.

Fischio d'inizio posticipato di 5 minuti come deciso dalla Figc in forma di solidarietà per la guerra in Ucraina.

