Edin Dzeko in isolamento, separato dai figli con un vetro: loro gli disegnano un cuore

Edin Dzeko e i figli separati da un vetro. Edin Dzeko, capitano e attaccante della Roma, ha annunciato di essere positivo al coronavirus e ora è in isolamento. I figli lo possono vedere solo attraverso un vetro e gli disegnano un cuore.

Un’immagine tenerissima postata su Instagram dalle stories di Amra, la moglie Edin Dzeko. Edin Dzeko è risultato positivo al tampone per il coronavirus ma è asintomatico e sta trascorrendo l’isolamento nella sua casa, dove però non può stare a contatto con la sua famiglia. Nel post condiviso si vede Edin, commosso, costretto a guardare i figli attraverso un vetro, mentre loro con le dita gli disegnano un cuore.

E’ stato lo stesso Dzeko ad annunciare di essere positivo al covid attraverso i social: "Purtroppo sono positivo e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena - ha spiegato in un post - Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore sarò con loro a comunicare da domenica".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 21:06

