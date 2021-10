E se Mandzukic e Nainggolan..., alla libreria Le Torri la presentazione del thriller a sfondo calcistico

Un romanzo thriller a (forte) sfondo calcistico, quello di Lorenzo Lombardi Dallamano, che sarà presentato sabato 23 ottobre, alle ore 18, alla libreria Le Torri (via Amico Aspertini 410, Roma). E se Mandzukic e Nainggolan ha come protagonisti non solo straordinari investigatori, ma anche i grandi protagonisti del calcio italiano.

Appuntamento alle ore 18 di sabato 23 ottobre: alla libreria Le Torri, la libraia Alessandra Laterza introdurrà l'evento, che sarà moderato da Silvia Santori, direttrice di MIO. Per partecipare sarà necessario esibire il green pass, per info e prenotazioni è possibile contattare lo 062012181. Il libro può vantare la presentazione di Ornella Muti e la prefazione di Angelo Mangiante.

La compagna del noto opinionista sportivo Daniele Adani scompare. Non ci sono dubbi: si tratta di rapimento. Parigi, una volta detective di fama, ora in totale disarmo, si ritrova suo malgrado invischiato nella ricerca della donna e, forse, nella ricerca di se stesso, ma senza davvero volersi ritrovare. Avrà a che fare con il giovane Ispettore della Mobile, Vanessa Cojocaru: guardata in tralice da quasi tutti, perché arrivata da poco, donna, di origine romena, e di aspetto minuto, ora dopo ora fa capire di essere tostissima. Sullo sfondo una città che è tutte le città, persone che si credono chissà chi e non sono nessuno, emeriti Nessuno che si dimostrano cardini. Il tempo narrativo è scandito da un macabro count-down, coincidente con la struttura dei capitoli, che parte dal settimo per scorrere con un'inquietante sequenza sino al primo, che in realtà è il capitolo di chiusura, facendo provare al lettore la reale angoscia dei protagonisti costretti a vivere i 7 giorni che restano da vivere alla rapita. E intanto, i due calciatori Mario Mandzukic e Radja Nainggolan notano qualcosa che è sfuggito a tutti gli altri...

