Roma, Dzeko ancora (debolmente) positivo al Covid

Il Covid non molla la presa, ma Dzeko non vede l’ora di tornare. Il bosniaco, infatti, è risultato debolmente positivo al primo tampone di controllo effettuato ieri e per il momento non è a disposizione di Fonseca. La bassa carica virale tuttavia lascia aperto uno spiraglio importante. Oggi, infatti, Edin si sottoporrà a un nuovo test che dopo 13 giorni di positività potrebbe risultare negativo. Edin, asintomatico dal 6 novembre, difficilmente sarà a disposizione col Parma ma punta a rientrare nella delicata trasferta di Napoli del 29.

Nuovi tamponi saranno effettuati pure a Kumbulla e Pellegrini.

Intanto scalpita Zaniolo. «I’m back», è il messaggio social pubblicato ieri. Non prima di marzo però. Svelato, infine, il nome del consulente che aiuterà Friedkin nella ricerca del ds: Charles Gould fondatore e CEO della Retexo Intelligence.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA