David, il piccolo tifoso della Roma incontra il suo idolo Edin Dzeko: il video commuove il web

Pochi giorni fa, la sua felicità per aver ricevuto la maglia della Roma, la sua squadra del cuore, col nome e il numero del suo idolo, Edin Dzeko, aveva commosso il web. Ora per il piccolo David c'è stata la possibilità di incontrare il capitano giallorosso e il filmato, pubblicato sui social ufficiali del club, farà impazzire anche chi non è appassionato di calcio.

Il bambino, accompagnato dal papà, è stato ricevuto a Trigoria da Romolo, la mascotte del club giallorosso, ed ha incontrato anche Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco ha regalato a David e al suo papà una maglia ufficiale autografata: l'emozione del bambino è decisamente contagiosa per chiunque guardi il filmato pubblicato dalla Roma.

Durante l'incontro con Edin Dzeko, ad un certo punto spunta anche Gonzalo Villar. Il papà di David si rivolge così al figlio: «Lo riconosci? Lui è quello forte forte, che fa tutti dribbling». Il giovane centrocampista spagnolo diventa protagonista di un siparietto con l'attaccante bosniaco e chiede al piccolo tifoso: «Quale maglia preferisci? La mia o la sua?». David non ha dubbi: il suo idolo è Edin Dzeko e non c'è neanche bisogno di ribadirlo...

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Gennaio 2021, 15:36

