Dzeko di nuovo papà, è nata Dalia: «Benvenuta piccolo fiore»

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiocco rosa in casa. L'attaccante dellae la mogliedanno il benvenuto alla piccola. Si tratta della terza figlia per Edin Dzeko. Il bosniaco ha annunciato il lieto evento su Instagram con una bella foto di Amra e Dalia direttamente dalla clinica Mater Dei di Roma, accompagnata dalla didascalia: «Benvenuta al mondo, nostro piccolo fiore». Numerosi i messaggi di auguri di amici ed ex compagni di squadra, da Totti a Nainggolan, pronti a condividere con Edin la gioia per la nascita della bambina.