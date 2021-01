Roma, caso Dzeko: è scontro con Fonseca. Il mister gli nega di allenarsi con i compagni di squadra

Il caso Dzeko nella Roma ha vissuto oggi un'altra puntata ad alta tensione. L’ultimo aggiornamento arriva dalla seduta di allenamento di questo pomeriggio. Superati i problemi fisici il bosniaco avrebbe chiesto di unirsi al resto del gruppo per allenarsi normalmente, ma avrebbe ricevuto il “no” di Fonseca. Un scelta forte, condivisa dalla società. Il numero nove ha dunque continuato ad allenarsi in solitaria su un campo a parte, seguito da un preparatore personale. In questi giorni Dzeko non ha chiesto scusa allo staff tecnico e vorrebbe restare a Roma ma la situazione ambientale per lui si fa quasi insostenibile. La fascia di capitano è passata sul braccio di Pellegrini e il tecnico per il momento non intende fare passi indietro, nonostante l’emergenza in attacco in vista della sfida di domenica con il Verona.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 19:10

