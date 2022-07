Dybala alla Roma, presentazione a sorpresa: domani alle 21 al Colosseo Quadrato

di Francesco Balzani

Paulo Dybala è ormai da giorni un nuovo giocatore della Roma. Oggi ha svolto il primo allenamento a Trigoria mentre domani ci sarà la presentazione ufficiale aperta ai tifosi. A sorpresa, e in una location affatto banale.

DYBALA: PRESENTAZIONE AL COLOSSEO QUADRATO

A riferirlo è il profilo ufficiale di Luceverde che su Twitter ha anticipato la Roma e pubblicato un post per avvisare i cittadini romani che all'Eur ci potrebbero essere delle chiusure e difficoltà di circolazione. La "Joya" verrà presentata domani al Colosseo Quadrato e non il 6 agosto come era stato detto nei giorni scorsi.

#Dybala, presentazione a sorpresa: domani alle 21 al Colosseo Quadrato https://t.co/jtCJO4T1C7 — Leggo (@leggoit) July 25, 2022

