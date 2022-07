Dybala-Roma, è fatta: firma sul contratto triennale da 6 milioni

di Francesco Balzani

La Pazza Joya dei tifosi romanisti può esplodere. Dopo la presentazione dell'offerta, infatti, alle 2 inoltrate Paulo Dybala ha detto sì alla As Roma. L'argentino oggi diventerà un giocatore di Mourinho a meno di clamorose sorprese che ormai nessuno si aspetta più. Un colpo enorme dei Friedkin.

Il contratto

L'offerta così modulata è stata accettata da Dybala: triennale da 6 milioni totali suddivisi tra parte fissa e bonus. Il giocatore potrebbe scegliere la maglia numero 10 concessa da Totti, decisivo l'impatto di Mourinho che ha convinto il giocatore ha scegliere la Roma e non il Napoli e a non aspettare più l'Inter. E ora si prepara l'esodo per accoglierlo.

