Dybala, buona la "prima" con la Roma: assist vincente e un'ora di qualità contro il Tottenham

Paulo Dybala contro il Tottenham fa il suo esordio in diretta tv con la maglia della Roma. Aveva già giocato a Trigoria contro l'Ascoli a porte chiuse, ma stasera anche i tifosi l'hanno potuto ammirare per la prima volta in campo con la maglietta giallorossa numero 21. Mourinho l'ha lasciato sul terreno di gioco un'ora (sostituito da Matic), nella quale la Joya ha mostrato lampi di qualità assoluta e ha collezionato il primo assist. Dal suo sinistro su calcio d'angolo è nato il gol dell'1-0 firmato da Ibanez con un colpo di testa.

Dybala si presenta: «Alla Roma per vincere, ma è presto per parlare di scudetto. La Juve? Se segno non esulto»

Dybala-Roma, assist all'esordio

Avrebbe potuto "bagnare" la prima anche con una rete. L'occasione per segnare ce l'ha avuta dopo appena 50 secondi, con un tiro ravvicinato murato dalla difesa degli Spurs sulla linea. Ma Dybala può comunque ritenersi soddisfatto. A due settimane dall'inizio del campionato, ha messo minuti nelle gambe e affinato l'intesa con i compagni. Mourinho l'ha schierato insieme ad Abraham e Zaniolo, con Pellegrini posizionato in mediana. Tanti passaggi di prima e tanto movimento anche lontano dalla porta. Dybala vuole il pallone tra i piedi per inventare e i compagni già lo cercano. C'è ancora tanto da lavorare, ma se il buongiorno si vede dal mattino...

