Juve, il rinnovo di Dybala allo sprint finale: giovedì si decide. Resta o va via?

Il 10 (marzo) è il giorno del Dieci. A meno di colpi di scena, giovedì si decide il futuro di Dybala. Lascia o rinnova? La partita è aperta a qualsiasi risultato. Le qualità tecniche di Paulo non si discutono, ma il contratto è una questione che riguarda la società, ha detto Allegri. I ripetuti infortuni tolgono un po' di potere contrattuale all'argentino, che alla Continassa sarà rappresentato dal suo agente Antun. La proposta della Juve? Circa 7 milioni più bonus fino al 2025, con un corposo taglio alla voce commissioni. Prendere o lasciare. Un ingaggio al ribasso rispetto agli 8 milioni più bonus fino al 2026 proposti a ottobre, offerta poi congelata dalla Signora con inevitabile disappunto del numero 10. Alla finestra c'è l'Inter, pronta a pareggiare la proposta juventina. Potrebbero garantire uno stipendio appena più alto invece il Barcellona e l'Atletico Madrid, altri club sulle tracce di Paulo. Che, intanto, ha anche un'altra partita da vincere: spera di smaltire il problema al flessore e rientrare sabato in casa della Samp, ma Allegri si accontenterebbe di riaverlo mercoledì 16 per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Villarreal. Ascolteranno la proposta della Signora, prima di guardarsi eventualmente intorno, anche gli altri quattro bianconeri in scadenza: Perin, De Sciglio, Bernardeschi e Cuadrado. Possibile un poker di rinnovi. Il caso più complesso è quello che riguarda il Dieci.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 08:44

