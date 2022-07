Roma, aspettando Wijnaldum è la notte della Joya: si presenta Dybala ai tifosi

di Francesco Balzani

Wijnaldum a oltranza, e Dybala pronto a ricevere l’abbraccio dei tifosi. La Roma vive giorni febbrili e continua a trattare col Psg per consegnare a Mourinho il centrocampista di livello internazionale. L’olandese freme e manifesta impazienza come evidenzia l’ultimo tweet. «What’s up?», si chiede Gini mostrandosi anche accigliato. Wijnaldum si aspettava che tutto venisse risolto entro domenica e sta mettendo pressing su un Psg che non lo vuole più. Il club francese può chiudere subito l’operazione accettando la proposta della Roma: prestito con diritto di riscatto sui 14 milioni e metà stipendio corrisposto dall’attuale club.

Campos preferirebbe una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, a patto di abbassare la cifra a 10 milioni. Ore di riflessione tra due club amici, ma la sensazione è che si arriverà a dama. Magari il primo agosto, per evitare la mensilità di luglio. Un giorno dopo Psg-Nantes di Supercoppa che si gioca a Tel Aviv. Ventinquattro ore prima, ad Haifa, la Roma affronterà il Tottenham in amichevole. Lo snodo potrebbe essere quindi proprio in Israele. Mourinho ha già ottenuto il sì dell’ex Liverpool che ha messo in stand-by anche un’offerta dell’Everton.

Stasera, intanto, a far brillare la capitale sarà Dybala che alle 21 (come la maglia) sarà presentato ai tifosi nella location del Colosseo Quadrato all’Eur. Si prevede l’arrivo di migliaia di tifosi tanto che saranno chiuse diverse strade del quartiere come riportato da Luceverde in un comunicato che ha anticipato anche la Roma.

