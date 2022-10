Dybala, l'esito degli esami: con la Roma torna nel 2023. E rischia di saltare anche i Mondiali

di Francesco Balzani

Paulo Dybala finisce qui il 2022, almeno con la Roma. La notizia che il mondo giallorosso aspettava da ormai qualche giorno è arrivata, e non è di certo positiva. L’argentino ha svolto oggi la risonanza per valutare l'infortunio che lo ha colpito nel match contro il Lecce e i medici hanno confermato la lesione al retto femorale della gamba sinistra.

Daniele De Rossi nuovo allenatore della Spal: l'annuncio ufficiale 'personalizzato'

Da comunicare ancora i tempi di recupero per l'argentino che spera ancora di prendere parte al prossimo Mondiale in Qatar, possibilità che al momento sembra lontana. La lesione, infatti, sarebbe più profonda del previsto e potrebbero volerci 40-45 giorni per il recupero completo. A quel punto la Joya tornerebbe solo a gennaio, insieme a Wijnaldum.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA