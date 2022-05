Esce Dybala, standing ovation del pubblico bianconero: l'argentino visibilmente commosso

Paulo Dybala saluta i suo tifosi allo Stadium. A pochi minuti dalla fine della partita con la Lazio, al 77esimo del secondo tempo, il fuoriclasse argentino è stato richiamato in panchina da Allegri: per Dybala si è quindi tolto definitivamente la maglia della Juventus.

Tutti i compagni si sono avvicinata a Dybala per abbracciarlo e salutarlo, in mezzo ad una vera e propria ovazione da parte dei tifosi bianconeri. Lungo e caloroso anche l'abbraccio con Allegri in panchina.

Il giocatore argentino ha poi effettuato un giro del campo, salutando i tifosi da vicino, raccogliendo le tante sciarpe che gli sono state lanciate e scattandosi addirittura qualche selfie.

Dopo essere riuscito a lungo a trattenere le lacrime, è scoppiato in un pianto dirotto Paulo

Dybala, accompagnato sotto la curva da tutti i compagni di squadra. Al termine della partita con la Lazio, l'attaccante argentino si è preso l'ultimo abbraccio del popolo bianconero, salutando in lacrime lo Stadium dopo sette stagioni vissute a Torino. Ed i compagni lo hanno ripetutamente lanciato in aria.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA