Dybala dice addio alla Juve: fatale la crisi del settimo anno. E spunta l'ipotesi Inter

La rituale crisi del settimo anno è stata fatale. La Juventus e Dybala si separano a fine stagione. L'incontro di ieri alla Continassa non ha riavvicinato le parti e sanato le ferite. Un'ora e mezza per dirsi addio, dopo 283 partite, 113 gol e tanti trofei. I bianconeri hanno ufficializzato che lo scenario era cambiato rispetto a ottobre, quando le parti avevano raggiunto l'accordo per un quadriennale da 8 milioni più bonus. Non sono previsti nuovi incontri con l'agente Antun. Fine della telenovela. Incredibile, il messaggio telegrafico lasciato sui social da Gustavo Dybala, il fratello di Paulo. La situazione era precipitata alla fine dell'anno scorso, quando la Juve aveva proposto un prolungamento al ribasso (triennale da 6,5 milioni più bonus) all'attaccante, che inizialmente puntava a un maxi-stipendio da 15 milioni bonus compresi.

Ci sono giocatori più affezionati ai loro procuratori che alla maglia, la durissima uscita dell'ad Arrivabene, impegnato a dare un taglio del 20% al monte ingaggi. Vero, il calcio è cambiato molto nell'era Covid. Sempre più big vanno in scadenza per sposare un altro club a parametro zero: lo hanno fatto Donnarumma, Calhanoglu e Insigne, lo faranno a meno di colpi di scena Kessie e Romagnoli. Ma la situazione è stata comunque gestita male dalla Juve, che ha scelto l'anno sbagliato per investire di responsabilità la Joya (fascia da capitano e ruolo da leader nel post CR7). I ripetuti guai fisici dell'argentino hanno fatto cambiare idea ai vertici bianconeri: al netto della finale di Champions persa a Cardiff nel 2017, Paulo ha giocato appena 70 minuti delle sei partite che hanno decretato le ultime uscite di scena dei bianconeri dall'Europa che conta. Madama ha scelto di mettere al centro del progetto Vlahovic, ieri rientrato a Torino dal ritiro della Nazionale serba per un problema all'inguine. E in estate proverà a rimpiazzare con uno tra Zaniolo o Milinkovic-Savic il partente Paulo. Che potrebbe sposare a costo zero l'Inter, scenario da incubo per i tifosi juventini, a meno che non ceda alle avances di Atletico Madrid, Barcellona o Tottenham.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 08:30

