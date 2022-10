Dybala, la Roma in ansia: slittano gli esami, ma c'è speranza di riaverlo tra 15 giorni

di Francesco Balzani

"Male, per non dire molto molto male". Le parole di Mourinho sulle condizioni di Dybala non sembrano lasciare scampo. Ma qualche spiraglio di speranza c'è. Oggi l'argentino, infortunatosi dopo il rigore calciato contro il Lecce, avrebbe voluto effettuare gli esami strumentali. Si teme una lesione di secondo grado al quadricipite sinistro. Ma il versamento esteso dovrebbe far slittare a stasera o domani le analisi che la Joya avrebbe addirittura svolgere ieri notte a Villa Stuart.

Roma-Lecce 2-1, le pagelle: Dybala, gol e ansia. Belotti e Zaniolo deludono

Roma-Lecce 2-1: le reti di Smalling e Dybala (che si infortuna) per la vittoria dei giallorossi

La lesione

Se venisse confermata la lesione di secondo grado Dybala starebbe fuori un mese e salterebbe quindi tutte le partite (6 di campionato e 2 di coppa) che restano da qui alla sosta. Col rischio di non poter partecipare nemmeno al Mondiale in Qatar e tornare a gennaio con Wijnaldum.

In caso di primo grado lo stop sarebbe di 15 giorni con ritorno previsto in vista del derby e ovviamente della rassegna in Qatar. Saranno gli esami a sciogliere ogni dubbio ma rispetto a ieri sembra prevalare questa seconda ipotesi. Il forte dolore accusato da Dybala, infatti, potrebbe essere stato causato dal versamento. Si tratta del 12° infortunio muscolare per la Joya dal 2020, subito dopo il Covid.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA