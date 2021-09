Due ex campionissimi e due grandi amici che hanno illuminato gli stadi di tutto il mondo. Li riconoscete?

Li riconoscete in questa foto? Per anni hanno illuminato gli stadi di tutti i continenti con la maglia del Brasile e del Real Madrid, vincendo una Coppa del Mondo e tutti i trofei possibili. Adesso, che hanno superato da tempo la soglia dei 40 anni, Ronaldo il Fenomeno (a destra nella foto, ne compirà 45 tra pochi giorni) e Roberto Carlos (48, a sinistra) sono due leggende del calcio mondiale e di quello verdeoro.

Amici sul campo prima, amici fuori anche adesso, anzi forse di più. E continuano a frequentarsi e a scherzare tra loro. Di recente infatti Roberto Carlos, sempre molto attivo sui social network (solo su Instagram vanta circa 6 milioni di follower) e sempre pronto a scherzare con i suoi amici ed ex compagni di squadra. Nei giorni scorsi ha fatto ridere i suoi fan con un simpaticissimo video che ritraeva proprio Ronaldo. L'ex attaccante si è sottoposto ad un tampone e la sua reazione è stata un tantino esagerata infatti Roberto Carlos non riesce a trattenersi e scoppia in una risata di cuore. Ovviamente il video è diventato virale in poche ore e come spesso accade quando il protagonista è Ronaldo.

