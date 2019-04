Drake, la Roma "vieta" ai suoi calciatori le foto col rapper: ecco perché

Juve eliminata ai quarti di Champions, l'ironia del web per la sconfitta con l'Ajax​

Drake effect pic.twitter.com/eHzbGvUsh2 — jimoh z friday (@Riczben) 15 aprile 2019

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season — AS Roma English (@ASRomaEN) 15 aprile 2019

La"vieta" ai suoi calciatori di posare per foto ricordo con il rapper. Tutto è nato dall'accountin lingua inglese del club capitolino, molto seguito e apprezzato in tutto il mondo. In un tweet scherzoso, infatti, si legge: «A tutti i giocatori dellaè proibito fare foto confino alla fine di questa stagione».Il motivo? Da qualche tempo, sui social, si parla di un certo '': ogni volta che il popolare rapper, appassionato di vari sport tra cui il calcio, posa con un calciatore famoso, questo poi incappa in deludenti sconfitte con la sua squadra. Possibile, quindi, cheporti sfortuna? Questo è il senso di alcuni tweet di vari utenti negli ultimi tempi, anche se si tratta semplicemente di una diceria anche piuttosto banale e fuoriluogo, forse anche più della cosiddetta 'maledizione di Ramsey'.L'account dellain lingua inglese su, considerato uno dei migliori al mondo tra quelli appartenenti a delle squadre sportive, ha voluto ironizzare quindi su questa diceria, anche se forse sarebbe stato meglio ignorarla del tutto. Forse, in questo caso, c'è stata una piccola caduta di stile, anche perché poi il post ha generato molta ironia sulle presunte iettature causate daLa reazione dei tifosi dellanon si è fatta attendere: «Invece senza fare le foto conabbiamo vinto tanto...». E altri, difendendo il tweet della pagina, hanno spiegato: «L'ironia sta proprio nel fatto che ormai non abbiamo più trofei da poter conquistare».