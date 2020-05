Dortmund-Bayern 0-1 Diretta Vantaggio firmato da ​Kimmich

La Bundesliga è già al bivio della sua stagione, dopo due giornate dal ritorno in campo. A Dortmund si gioca (ore 18.30) la sfida scudetto, il “der klassiker” del calcio tedesco. Il Borussia sfida, nel suo stadio (ancora privo di tifosi) il Bayern, una partita che può valere mezzo titolo, o qualcosa di più, per la squadra di Robert Lewandowski, che ha raggiunto Ciro Immobile in testa alla classifica provvisoria della scarpa d’oro. A sfidarlo, dall’altra parte del campo, c’è Erling Haaland, norvegese che in Bundesliga sta strabiliando a suon di gol. Sono 13 in tredici gare per il ventenne, poco meno della metà del rivale polacco, che i suoi 27 gol li ha messi a segno in 25 gare. I due, hanno invece un “ruolino di marcia” simili se si prendono in considerazione i gol totali segnati in stagione.



DIRETTA:



- 76' grande occasione per il pareggio per il Borussia

- 73' Esce Coman, entra Perisic

- 72' Esce Haaland, entra Reyna

- 71' Ancora pericoloso il Dortmund, prima iniziativa di Sancho dalla sinistra, palla in mezzo ma Neuer lascia scorrere sul fondo

- 58' Haaland riceve un buon pallone, calcia ad incrociare Boateng devia in angolo.

- 54' Ancora una gran parata di Burki, la conclusione di Muller diretta verso l'angolo viene deviata dal portiere

- 49' Risponde il Dortmund con una buona iniziativa di Dahoud che prova dalla distanza, Neuer è attento

- 47' Ancora una chance per il Bayern, Coman lanciato sulla fascia e tutto solo calibra malissimo il cross in mezzo

- è iniziato il 2° tempo



- 47' fine 1° tempo

- 43' Gol! Bayern avanti con la rete di Kimmich che ha la prontezza di riflessi di vedere che Burki è fuori posizione e lo inganna con un pallonetto

- 40' cross del Bayern dalla destra, allontana di testa Hakimi e Goretzka prova dalla distanza, risponde coi pugni Burki,

- 33' Verticalizzazione del Borussia per Haaland che si invola con la sua solita velocità, ma perde un po' di equilibrio e viene rimontato da Davies

- 29' problema fisico per lewandowsi dopo uno scontro con Pisczek

- 24' Grande parata di Burki dopo una conclusione insidiosissima di Coman

- 19' Bayern vicinissimo al gol, questa volta è Pisczsek a salvare sulla linea di porta un tentativo di Gnabry

- 12' Ritmi elevati, ripartenza del Bayern, Lewandowski prova ad incrociare ma Burki si distende e para agevolmente

- 10 iniziativa dei padroni di casa conclusa con un gol di testa di Hazard, ma il giocatore è in netto fuorigioco.

- 4' conclusione di Hazard col piatto, tiro abbastanza centrale e bloccato in due tempi da Neuer.

- 1' Borussia subito vicino al gol, Boateng salva sulla linea dopo il tiro di Haaland

- è iniziata la gara



Le formazioni:

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Brandt, Haaland, Hazard. All. Favre

Bayern Monaco: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 20:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA