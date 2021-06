Dopo la rottura con Gattuso, la Fiorentina annuncia Italiano con Toto Cotugno

Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo la telenovela con Gennaro Gattuso, la Fiorentina è riuscita a strappare, non senza fatica, Vincenzo Italiano allo Spezia. Dopo un lungo corteggiamento il club gigliato è riuscito a far sedere sulla propria panchina Italiano.

L'annuncio della società viola è tutto da ascoltare. La Fiorentina annuncia su Twitter l'arrivo del nuovo allenatore con un brano indimenticabile di Toto Cotugno. L’accordo raggiunto con il nuovo tecnico decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno di contratto. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. La Fiorentina porge il suo benvenuto a Mister Italiano augurandogli buon lavoro per la sua nuova avventura con il club gigliato e lo annuncia sui social in grande stile.

Per Rocco Commisso, dopo la grana Gattuso e qualche passo falso, era fondamentale chiudere rapidamente con il nuovo tecnico. Toccherà a lui rialzare il morale in una piazza, come quella di Firenze, che dopo due stagioni complicate vuole rilanciarsi definitvamente nel calcio che conta.

Italiano è un allenatore giovane e competente, capace di due imprese storiche con Trapani e Spezia e pronto al salto di qualità sedendosi su una panchina importante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 21:01

