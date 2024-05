Donnarumma diventa papà, Alessia Elefante è incinta. Il post del portiere: «Non vediamo l'ora di conoscerti»

di Redazione web

Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia Elefante saranno genitori. L'annuncio è arrivato dai diretti interessati attraverso i rispettivi profili Instagram. Presto nascerà il loro primo bambino o la loro prima bambina. Il portiere e la modella non avevano detto niente prima di ieri sera e hanno dato il lieto annuncio pubblicando tre tenere foto indossando due maglie da calcio con le scritte "mamma" e "papà".

L'annuncio di Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma che abbraccia la fidanzata Alessia Elenfante, i suoi guantoni sul suo pancione e, poi, entrambi girati di spalle con le maglie con su scritto "mamma" e "papà". La didascalia che accompagna le immagini recita così: «Non vediamo l'ora di incontrarti».

I due futuri genitori non hanno aggiunto nulla di più e i loro fan non vedono l'ora di avere più dettagli in merito, nel frattempo, è giusto che entrambi assaporino questa gioia in privato. Gianluigi e Alessia sono fidanzati dal 2016 e sui social sono sempre apparsi molto felici e affiatati.

I commenti social

Il post di Gianluigi Donnarumma non ha riscosso molto successo solamente tra i suoi tifosi ma anche tra i colleghi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA